"Ora ci sarà l’Inter, e le motivazioni di tutti i giocatori dovranno essere doppie o triple. Ricordo quello che diceva sempre il grande Carletto Mazzone. Prima dello scontro con una big guardava sul foglio la formazione degli avversari e commentava: ‘Sulla carta sono fortissimi, e in teoria abbiamo già perso. Ma se ognuno di noi ci metterà qualcosa in più riusciremo a colmare il gap tecnico e, magari, anche a metterli in difficoltà.’ Quello che conta davvero è non commettere errori: gli errori che i rossoblù hanno fatto a Venezia sono stati estremamente gravi. Con l’Inter non dovranno assolutamente ripetersi. Il Cagliari dovrà svegliarsi e offrire perlomeno una buona prestazione. Poi potrà anche perdere, come successo con l’Atalanta o con la Fiorentina, ma restando sempre concentrato e in partita fino al fischio finale dell’arbitro”.