Gabriele Oriali è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Sassuolo-Napoli e ha parlato anche di Inter:
Oriali: “Napoli-Inter per lo Scudetto? No, Inter favorita: è la più forte. Noi…”
"Lukaku? Non sono la persona giusta per rispondere sul mercato, l'assenza di Lukaku non può essere sopperita. E' un giocatore determinante e decisivo, un grande riferimento anche fuori dal campo. Non sarà facile sostituirlo ma la società farà tutto il possibile per farlo"
"Da vicino non l'avevo mai visto, vederlo da vicino è uno spettacolo. E' una cosa che ti riempie gli occhi, ha una visione di gioco e delle idee che vanno oltre, a volte non le capiamo neanche noi per dire la qualità che ha, è di un altro livello"
Sarà Napoli-Inter per lo scudetto?
"Paragoniamo il nostro campionato ad un GP di Formula 1, in griglia c'è solo una squadra al momento che è l'Inter che è superiore a tutte le altre. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, crescere e migliorarci e cercare di rimanere nella Coppa che conta"
