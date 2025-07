Inter, Calhanoglu sempre più lontano. Ederson l'obiettivo:

"Sono due giocatori diversi, Calhanoglu ha imparato negli anni a diventare bravo anche in fase di non possesso. Ederson non ha la qualità nella distribuzione dei palloni. E' bravo nel pressing ma non ha la palla in verticale. Sarebbe comunque un grandisimo giocatore".