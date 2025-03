Che Italia hai visto nella sconfitta di ieri con la Germania?

“Bicchiere mezzo vuoto, abbiamo fatto fare la partita alla Germania abbassandoci molto. Siamo andati contro il credo calcistico di Spalletti, ma al momento questo abbiamo a disposizione. La squadra è buona, a centrocampo abbiamo qualità, ma questa qualità ci manca davanti. Un giocatore come Musiala noi non lo abbiamo e nel calcio moderno se non hai certi giocatori è difficile arrivare a vincere qualcosa di importante”.