Inter, che sensazioni ha avuto dalla vittoria col Venezia?

"L'Inter è partita col suo solito gioco, il Venezia tutto dietro e la grande squadra certe partite le prende sottogamba perché prima o poi trovi la giocata. Ma se passa il tempo e non segni, poi le altre prendono fiducia. Lautaro poi non al meglio, Thuram ha sbagliato tutto. In difesa però subisce tanto. Deve ritrovare continuità, che sta mancando, e cattiveria".