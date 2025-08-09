Situazione spinosa, quella relativa al futuro di Ademola Lookman, che continua a essere l'obiettivo prioritario dell'Inter per l'attacco. Ne ha parlato Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio:
Orlando: “Lookman? L’Atalanta non scherza, può stare un anno fermo. Ha fatto il fenomeno ma…”
Darebbe il Pallone d'Oro a Donnarumma?—
"Si sta valutando l'annata calcistica, dove il PSG è stato protagonista dappertutto e Donnarumma lo meriterebbe. Ha salvato tante partite lui, soprattutto in Champions. Non è il giocatore più forte, ma se vediamo l'annata se lo meriterebbe".
Che ne pensa del caso Lookman?—
"A Bergamo non scherzano, se non si fa quello che si è deciso, ossia cederlo alle loro cifre, è più probabile che rimanga un anno fermo. Ha fatto il fenomeno in questi anni, ma deve ringraziare l'Atalanta perché era poco conosciuto. Almeno allenati, una soluzione prima o puoi viene fuori".
(Fonte: TMW Radio)
