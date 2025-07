"E' vero, i panni sporchi si lavano nello spogliatoio ma molto probabilmente Calhanoglu ha un atteggiamento che un leader come Lautaro non ha tollerato e se n'è uscito con i media".

La Lazio farebbe bene ad accettare 50 mln per Rovella?

"Anche col mercato aperto 50 mln sono tanti e non ne vale per me. Puoi fare mercatoa gennaio così, ma non so con l'ambiente Roma cosa può accadere. Lotito aveva promesso certe cose a Sarri, se poi viene smontata con 2-3 pezzi diventa una squadra normalissima".