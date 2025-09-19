FC Inter 1908
Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato anche di Inter e, nello specifico, dell'ottima prestazione di Pio Esposito
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato anche di Inter e, nello specifico, dell'ottima prestazione di Pio Esposito ad Amsterdam contro l'Ajax in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni:

Inter, cosa fare ora con Pio Esposito?

"E' un ragazzo in una grande squadra, ha giocato una partita importante. Più chance? Quando hai Lautaro e Thuram devi sfruttare quelle che ti vengono date. Ma già che tu sia la prima scelta, è un segno di grande fiducia. E questo ragazzo ha tante qualità".

(Fonte: TMW Radio)

