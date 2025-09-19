Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato anche di Inter e, nello specifico, dell'ottima prestazione di Pio Esposito ad Amsterdam contro l'Ajax in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Orlando: “Esposito ha tante qualità. Quello di Chivu è stato un grande segnale di fiducia”
news
Orlando: “Esposito ha tante qualità. Quello di Chivu è stato un grande segnale di fiducia”
Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato anche di Inter e, nello specifico, dell'ottima prestazione di Pio Esposito
Inter, cosa fare ora con Pio Esposito?
—
"E' un ragazzo in una grande squadra, ha giocato una partita importante. Più chance? Quando hai Lautaro e Thuram devi sfruttare quelle che ti vengono date. Ma già che tu sia la prima scelta, è un segno di grande fiducia. E questo ragazzo ha tante qualità".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA