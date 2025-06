Ranieri dice no alla Nazionale. Scelta giusta?

"Pensavo che volesse chiudere il cerchio, per tutto quello che ha fatto. Non mi aspettavo il no, perché ha fatto tutto bene nella carriera e gli mancava la Nazionale. Per non sporcarsi gli ultimi anni della sua immagine forse ha ritenuto che questa squadra non fosse all'altezza, oltre al fatto che ha preso degli impegni con la Roma. Scelta giusta alla fine".