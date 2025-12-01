FC Inter 1908
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche della vittoria dell'Inter sul campo del Pisa. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche della vittoria dell'Inter sul campo del Pisa. Ecco le sue dichiarazioni:

L'Inter vince con un grande Lautaro:

"Mi convince l'Inter, ok il gol preso a Madrid, il derby perso in quel modo, ma rimangono i più forti. E' anche vero che siamo a un terzo del campionato e deve cominciare a vincere certe partite. Ora arriva il Como, che per come gioca è da Scudetto. Si divertono, fanno tutto con il pallone in allenamento, non pensano solo alla tattica. Fabregas diventerà uno dei migliori al mondo".

(Fonte: TMW Radio)

