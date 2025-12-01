Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche della vittoria dell'Inter sul campo del Pisa. Ecco le sue dichiarazioni:
L'Inter vince con un grande Lautaro:
"Mi convince l'Inter, ok il gol preso a Madrid, il derby perso in quel modo, ma rimangono i più forti. E' anche vero che siamo a un terzo del campionato e deve cominciare a vincere certe partite. Ora arriva il Como, che per come gioca è da Scudetto. Si divertono, fanno tutto con il pallone in allenamento, non pensano solo alla tattica. Fabregas diventerà uno dei migliori al mondo".
(Fonte: TMW Radio)
