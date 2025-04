Al termine di Bologna-Inter, Riccardo Orsolini ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore rossoblù: "Mamma mia perché venivamo da una partita non bella a Bergamo dove avevamo fatto un passo indietro rispetto al percorso. oggi veniva una squadra che è tra le più forti d'Europa, si presenta da sola l'Inter. È una vittoria che vale doppio perché può andare a mettere dei mattoncini per quello che è un altro sogno che non dirò e che quest'anno è molto più difficile".