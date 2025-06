In Turchia, però, si vocifera che la volontà del calciatore sia quella di giocare per il Gala e per questo la trattativa non è ancora tramontata. Yasin Öztürk, ex attaccante del Galatasaray e con 6 presenze in Nazionale, ha parlato ad ajansspor.com confidando una rivelazione che gli avrebbe fatto proprio Calhanoglu: "Il Galatasaray è diventato un centro di attrazione in Europa. Leroy Sane è un ottimo acquisto, se sarà ok fisicamente, darà un grande contributo al Galatasaray in attacco. È molto difficile fermare Sané, che gioca bene ovunque. Non mi sorprenderei se qualche stella arrivasse al Galatasaray dopo Sané. Non c'è motivo per cui İlkay Gündoğan non dovrebbe venire al Galatasaray. Si sta formando una squadra che punta a fare bene in Champions League"