Le parole dell'ex calciatore: "Quella di Antonio Conte è la squadra da battere. Poi c'è l'Inter, ma bisogna vedere come assorbirà il cambio di allenatore"

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Il Napoli è avanti a tutti anni luce per ora, lo ha già dimostrato anche se penso che lo scudetto l'abbia perso l'Inter più che vinto il Napoli.