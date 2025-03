"Il campo base di Stefan De Vrij è Ouderkerk aan den IJssel, uno scioglilingua. Cinquemila abitanti smistati in dozzine di villette. In una di queste vive Jan De Vrij, il papà di Stefan, un uomo dalla parlantina svelta che ti apre i cancelli della prima squadra del figlio - lo Spirit. «Qui ho giocato vent’anni come attaccante - racconta fiero -. All’inizio, quando aveva 5 o 6 anni, lo faceva anche Stefan, poi si è spostato a centrocampo. Il suo primo ruolo. Al Feyenoord l’hanno arretrato, ma si muoveva come un 10... e segnava. Ricordo gol da metà campo, partitine e tornei pieni di reti. Lo portavo sempre con me, mano nella mano. Ogni anno c’è la “Stefan DeVrij cup”,una competizione creata per dare spazio ai talenti di qui. Ogni tanto mio figlio viene qui e consegna il trofeo alla squadra che vince. È rimasto molto legato, i suoi amici di infanzia vivono da queste parti. Mi ha promesso che quando smetterà di giocare farà un’ultima stagione qui per divertirsi».