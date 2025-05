Un parere su Frattesi?

"I numeri parlano chiaro. In inverno sembrava che potesse andare a Roma per avere più spazio, ma se sei all'Inter, è importante capire dove sei. Giuste le aspettative e le ambizioni, ma la carriera di un giocatore di porta ad avere certe opzioni. Se fossi in lui rimarrei, perché penso che sia determinante. E' più difficile esserlo in corsa e lui sa farlo".