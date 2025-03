Contro l'Atalanta Acerbi si è dimostrato ancora un grande difensore centrale:

"Sì, ma al netto delle prestazioni singole le difficoltà dell'Inter sono state di riuscire a prolungare una certa continuità. E' un campionato che va a fasi alterne, lo stiamo vedendo, l'impressione che ho è che ora per le altre sarà complicato tenere il passo dell'Inter, ora che è tornata in forma. Il non creare il gap è dovuto al fatto che l'Inter non ha fatto l'Inter. Ora ha due marce in più rispetto agli altri. Per un periodo non ha avuto gli esterni in forma, Calhanoglu in calo, ma sono stati bravi a rimanere lì facendo di necessità virtù".