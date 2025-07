"È tornato carico, anche perché avevano lavorato i suoi procuratori ma no nci sono state le offerte che speravano di avere e alle condizioni che voleva l'Inter. Il pressing del Galatasaray era molto forte, poi hanno investito soldi pesanti per Osimhen e hanno lasciato stare il turco. La strategia delle squadre turche sta cambiando, fanno capire che danno tanto al giocatore e di commissione ai procuratori e cercano di risparmiare sul cartellino, e così l'Inter non c'è stata. Lo scorso anno sembrava dovesse andare al Bayern, è molto forte ed è in un'età in cui può fare il contratto della vita, quindi stanno cercando i procuratori di trovare la soluzione. Non è facile. Il botta e risposta con Lautaro non è stato light, spero per l'Inter che la cosa sia risolta ma...".