Il ritorno di Chiesa lo vede?

"Potrebbe succedere. Penso che Chiesa, dopo l'infortunio, non lo abbiamo rivisto, altrimenti potrebbe giocare anche in Premier. Se lo rimandano indietro, vuol dire che non è al 100%, non sono stupidi. Io rimarrei lì fino a fine anno, poi tirerei le somme e valuterei un ritorno nel caso".