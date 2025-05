Gianluca Pagliuca, ex portiere nerazzurro per 5 stagioni, parlando con l'AGI confida le sue sensazioni in questo pre gara

6 maggio 2025

Stasera alle 21, il match decisivo per un pass alla finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera. Dopo il 3-3 della gara di andata tra Barcellona e Inter, la partita e' apertissima. Gianluca Pagliuca, ex portiere nerazzurro per 5 stagioni, parlando con l'AGI confida le sue sensazioni in questo pre gara. "Mi aspetto una partita più "attendista" da parte dell'Inter, giocherà probabilmente di ripartenza, sfruttando le sue tante qualità. Il Barcellona cercherà di fare partita e non mollerà, l'Inter comunque non si tirerà indietro e ho buone sensazioni. Chi potrà essere decisivo? Dico Thuram".

Sul momento Inter: "E' vero che ha visto sfumare il triplete, che comunque era un traguardo difficilissimo da raggiungere. Credo che la squadra potrà essere felice e soddisfatta anche raggiungendo solo uno dei due obbiettivi stagionali tra Champions e scudetto. Certamente se fallisse in entrambe le competizioni sarebbe una grande delusione, soprattutto perché é rimasta in corsa sui diversi fronti fino alla fine, per poi non ottenere nulla Lo scudetto lo vincera' il Napoli, non credo che Conte rinunci a questa opportunità visto che è in vetta a + 3, quindi - conclude l'ex portiere della Nazionale - tra le due a questo punto per l'Inter vedo più vicina e "facile" la Champions. Beh vincere sarebbe stratosferico!".