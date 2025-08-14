"Il Napoli campione in carica in estate si è rinforzato, l'Inter invece ha cambiato allenatore e bene o male riparte oggi con la stessa squadra che aveva l'anno scorso. Per questo al momento sono convinto che il Napoli sia avanti rispetto ai nerazzurri nella corsa scudetto, visti arrivi importanti come quelli, fra gli altri, di De Bruyne a centrocampo e di uno dei migliori difensori dell'ultimo campionato, cioè Beukema del Bologna".