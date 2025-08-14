Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha fatto alcune previsioni in vista del prossimo campionato:
news
Pagliuca: “Scudetto? Il Napoli parte davanti all’Inter, ma se dovesse arrivare Lookman…”
"Il Napoli campione in carica in estate si è rinforzato, l'Inter invece ha cambiato allenatore e bene o male riparte oggi con la stessa squadra che aveva l'anno scorso. Per questo al momento sono convinto che il Napoli sia avanti rispetto ai nerazzurri nella corsa scudetto, visti arrivi importanti come quelli, fra gli altri, di De Bruyne a centrocampo e di uno dei migliori difensori dell'ultimo campionato, cioè Beukema del Bologna".
"Il tutto partendo dal punto di forza di avere sempre una garanzia in panchina come Antonio Conte. Diciamo che se la squadra di Cristian Chivu aggiungerà davanti, ai vari Lautaro, Thuram, Bonny ed Esposito, un attaccante di alto livello come Lookman, beh, allora la distanza dal Napoli campione si ridurrà".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA