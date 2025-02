Le regole sulla simulazione?

“Certo. Basta rigorini per mezzi contatti, pestoni involontari, manate date in corsa. Il Var dovrebbe essere usato per punire i furbi. Ti sei buttato per terra? Salti una partita. Vedi come torna bello il calcio. E falli di mano come quello fischiato a Darmian in Inter-Fiorentina gridano vendetta. Ma scherziamo? Il rigore dev’essere un momento eccezionale, la punizione estrema”.