Goran Pandev ha analizzato ai microfoni di Inter TV la sfida in programma tra Feyenoord e Inter : "Speriamo di vedere una grandissima partita e di fare un grande risultato. Adesso iniziano le partite vere. Speriamo di passare il turno prossima settimana. Il Feyenoord ha una grandissima tifoseria con un ambiente molto caldo. Per loro affrontare l'Inter è un motivo in più per fare bene. Spingono tanto, partiranno forte. Dipenderà tutto dall'Inter. Se l'Inter farà l'Inter porterà a casa un grande risultato. Approccio Inter? Per la testa passano tantissime cose. La concentrazione è tutta su stasera. Il ritorno sarà in caso, ma non si deve entrare mosci in partite di Champions. L'Inter ha esperienza e sa che partita deve fare. Sono convinto che faranno la partita giusta. Ci sono tantissime partite ancora da giocare. L'Inter arriva qui quasi senza esterni, che per il gioco di Inzaghi sono fondamentali. Ci sono grandi campioni che sanno adattarsi. Dall'altra parte una squadra con una motivazione a mille. Il Feyenoord ci crede, stanno facendo bene in CL. Ci credono contro l'Inter ma dipenderà dall'Inter. Inter ha qualità ed esperienza e può gestire anche i momenti difficili. Van Persie è un nome importante, cresciuto con quei colori e anche i giocatori sono stimolati a fare bene per questo. Lui ha appena iniziato ad allenare, ma conosce bene i giocatori e l'ambiente. Li caricherà".

"Formazione Inter? Conosco Inzaghi, sapevo che non avrebbe cambiato modulo così facilmente. Bastoni può fare bene. Tecnicamente è forte come un regista. Un terzino sinistro. Mi piace tantissimo l'Inter di Inzaghi. Si parlava di un 4-4-2 per stasera ma secondo me è giusto partire così. Poi si può sempre cambiare in corsa. Alternanza Sommer-Martinez in porta? A questo punto della stagione non penso. Penso che giocherà Sommer. Ma Inzaghi e tutta la società e i tifosi devono stare tranquilli che dietro c'è un grande portiere. Si merita lo spazio e sta facendo cose importanti. Nel 2010 prendevamo pochi gol e avevamo campioni davanti che facevano gol. Inter ha fatto 7 clean sheet in CL, è tantissima roba. Bisogna continuare a non concedere tanto, bisogna continuare così. Differenza di rendimento difensivo in campionato e CL? Dipende dalla concentrazione ma anche dalle partite. In campionato hai tante partite. In campionato se prendi gol e sbagli puoi recuperare. Se sbagli in CL, esci. Forse è questo il punto. Le partite di Champions pretendono una concentrazione diversa. Come è cambiato il ruolo degli attaccanti? L'Inter davanti ha grandissima qualità. Prima c'erano grandissimi attaccanti che con una giocata di decidevano la partita, ma non correvano tanto come Lautaro e Thuram. Potevano stare anche un po' fermi, ma poi gli davi la palla e sapevi che ti facevano vincere. Adesso si giocano tantissime partite, non hanno un giorno libero tra campionato, Champions League e Nazionali", ha concluso Goran Pandev.