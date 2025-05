L'adrenalina è ai massimi livelli e l'attesa non fa che peggiorare la situazione. È così per i tifosi dell'Inter ma anche per Goran Pandev, che stasera segue la finale di Champions League in qualità di commentatore. Ecco le sue parole a Inter TV prima del fischio d'inizio: "L'adrenalina c'è. Questa è la serata perfetta per riportare il trofeo a Milano. Affetto dei tifosi? Tanto. Per me è stato emozionante. Una giornata bellissima insieme ai nostri tifosi. Rivedere i miei ex compagni e altri ex giocatori è stato bellissimo. La Coppa? Speriamo di provare bellissime emozioni. Come ho trovato la squadra ieri? Ho visto una squadra tranquilla, sorridente. Tre anni fa non avevo visto questo atteggiamento, erano un po' impauriti. L'Inter sta facendo grandi cose in Europa. C'è sempre la chat del 2010. Speriamo che questi ragazzi e questo allenatore entrino nella storia dell'Inter. Sensazioni positive, ci crediamo tutti".