Goran Pandev ha analizzato il momento dell'Inter, il suo percorso in Champions League e la difficoltà del match di stasera: "San Siro? Mi è mancato, è sempre bello venire qui. Speriamo di vedere una bella partita e di divertirci. La folla mi caricava tanto, San Siro ti dà una grande spinta. I tifosi ti fanno andare al doppio della velocità. Cosa passa nella testa dei giocatori? A Rotterdam hanno fatto una grandissima partita. Stasera l'andata si deve dimenticare. In Champions sono tutte difficili. L'Inter è pronta a passare il turno, gioca davanti al suo pubblico e deve vincere. Stasera dovremo concretizzare di più le occasioni. L'Inter è un gruppo forte con un grande allenatore in panchina. Stasera non si deve sbagliare la partita. Feyenoord tenterà il tutto per tutto, loro hanno avuto più giorni per lavorare e preparare la partita. Sono convinto che l'Inter anche con poco tempo stasera e con qualche cambio, ci saranno 11 giocatori che faranno divertire i tifosi".

"Non penso che Inzaghi stia già pensando all'Atalanta. L'attacco mi piace. Sono contento per Frattesi. Stasera può fare una grande partita. È tempo di fare anche gol. Ci ha abituato bene, lui è uno che fa tanti gol. Thuram? Ognuno è importante. Gioca con gli antidolorifici: così è ancora più fondamentale dimostrare al gruppo che ci sei. Aiuta tantissimo la squadra. Bisogna far riposare anche un po' Lautaro. È giusto che si prenda un po' di riposo. Taremi? Lui è un grande professionista, dà l'anima in campo. Spero faccia gol. Per un attaccante è importante fare gol. Ha grandissima esperienza, stasera lo dimostrerà in campo. Diffidati? Devono solo essere concentrati. Se prendono un giallo non fa bene. Ci sono altri ragazzi in panchina che possono fare bene. Sommer si riprende il suo posto. Martinez avrà altre occasioni per far vedere il suo valore. Il segreto di Dumfries? Sta spingendo tanto e sta facendo la differenza", ha dichiarato Pandev a proposito dei singoli.