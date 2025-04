Goran Pandev ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale dell'Inter, ricordando due derby in particolare

Stasera l'Inter sarà impegnata nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Una sfida che mette in palio il pass per la finale di Coppa Italia. Nel matchday programme dell'Inter c'è un'intervista a Pandev che ha parlato anche di derby: "Il derby che mi è rimasto nel cuore? Il mio primo derby con la maglia dell'Inter, quello del 24 gennaio 2010: abbiamo vinto 2-0, ho servito a Milito il pallone per il gol del vantaggio e ho segnato il secondo gol"