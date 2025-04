Goran Pandev è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima di Inter-Cagliari: "Quante volte ho rivisto il mio gol contro il Bayern? Tante. Sono felice per Frattesi per tutta la squadra. Hanno vinto una grande partita, hanno avuto poco tempo ma stasera c'è un'altra partita molto importante. Cali di attenzione? Non credo in questo momento. Il Napoli è dietro e l'Inter deve pensare a vincere stasera e le prossime perché deve vincere lo scudetto. Ci saranno dei cambi, giusto così. Ci vogliono le rotazioni. Stasera l'Inter deve scendere con la testa giusta. Giusti questi cambi perché ci vuole gente fresca che deve fare il suo lavoro".