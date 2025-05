È un Goran Pandev profondamente emozionato e positivamente distrutto quello che analizza la prestazione dell' Inter contro il Barcellona : "Giusto così, ci hanno creduto. La forza del gruppo è uscita. Giusto così. Frattesi è un giocatore completo, non è facile entrare con un ritmo così. Ha fatto un grande gol. Un centrocampista che va in doppia cifre. In difesa gioca bene, tecnicamente fortissimo. Sono felice per lui. Lasciare fuori un giocatore come lui dispiace ma con i cinque cambi tutti sono fondamentali. Lautaro? Lui sette giorni fa ha avuto uno stiramento, un'altra partita non l'avrebbe giocata. Già stare dentro ti dà una forza a tutto il gruppo. Ha dimostrato tutto il suo valore. Gli auguro di alzare quella coppa. Ha fatto tantissimi sacrifici, ha fatto tantissimi gol. Deve riportare questa coppa a Milano".

"Calhanoglu studia i portieri, ne abbiamo parlato. Lui calcia benissimo. Non gufiamo eh. Ha fatto una partita intelligente come sa fare lui. Il Barca ha rischiato il tutto per tutto. Dumfries? Quando vede gli spazi si butta. Ha fatto un assist a Lautaro. È uscito stremato. Il Barca non cambia, va per la sua strada. I rischi a questi livelli li devi prendere. Fanno il loro gioco, nei prossimi anni saranno sempre più duri da battere. Sommer? Non ho mai visto un portiere così forte con i piedi. Non sbaglia un lancio. Vedeva che Simone si incazzava perché la batteva subito. L'Inter ha fatto acquisti mirati. Ha preso la gente che le serviva. San Siro ti fa tremare le gambe, non è facile. Uno stadio molto caldo. Ha caricato i tifosi e questa squadra, che ha fatto un primo tempo impressionante. In questa nuova Champions l'Inter ha dimostrato tutta la sua forza. Un singolo può vincere due-tre partite, non può vincere la Champions. Questo gruppo è una famiglia. Vedere i ragazzi così insieme, è un bellissimo esempio. Piangevano tutti", ha concluso Goran nel post partita.