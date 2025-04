"Muller? L'Inter deve stare attenta perché è uno pericoloso. L'Inter difende bene e di squadra. Acerbi ha fatto un grandissimo lavoro. L'Inter all'andata ha fatto un grande lavoro. Se guardiamo gli esterni, hanno vinto i duelli e raddoppiato sempre. Loro ti puntano uno contro uno e noi dobbiamo essere bravi a fare ciò che sappiamo fare. Dimarco? Non è facile ma il mister li conosce tutti bene. Avrà le sue ragioni per aver lasciato fuori Carlos Augusto. I cambi fanno la differenza in questa competizione. Dimarco ha fatto tantissimi assist. Conosco bene Inzaghi, è un malato di calcio. Pensa 24 ore su 24 agli avversari e a come migliorare la squadra. Mi auguro che possa passare il turno. Penso che possa arrivare in fondo in tutte le competizioni. Merito suo questo lavoro. Guardando da fuori non riesco a capire come sia riuscito a mantenere tutti sullo stesso livello, con la stessa cattiveria e con gli stessi pensieri. Tutti fanno ciò che gli chiede il mister. Qui è stato fondamentale Inzaghi. Sono stato giocatore, quando non giochi è un po' di difficile. Chi entra dalla panchina dà sempre il massimo. Inzaghi è stato bravo a creare una famiglia. Questa partita si gioca soprattutto con la testa. Due giorni fa si è giocata una partita importantissima in campionato. Oltre ai consigli non può fare molto altro. Stanno in ritiro e si stringono uno all'altro. Devono stare uniti fino alla fine", ha concluso Goran ai microfoni di Inter TV.