"Flick ha cambiato tanti titolari in campionato come Inzaghi? Se fai il turnover stai temendo la squadra che affronti. La verità è questa e Flick lo sa. L'Inter li ha messi in difficoltà. Il gol di Mkhitaryan ha fatto gol in un fuorigioco che non esiste, sanno che l'Inter poteva vincerla. Hanno paura dell'Inter e dei tifosi dell'Inter a San Siro. A questo punto della stagione hanno giocato più di 55 partite, la stagione è molto impegnativa. Devi essere abituato se giochi all'Inter, speriamo di andare a giocare la finale. I ragazzi, la società e i tifosi se lo meritano. Ci dispiace per Pavard, difficile se non sta bene che si possa mettere a disposizione in partite come queste. Lautaro? Non avevo dubbi che avrebbe giocato, sente tantissimo questa maglia. Questa è la sua partita. La formazione di Flick? Loro sulle fasce concedono tanto. Dumfries e Dimarco devono metterli in difficoltà, giocano altissimi. L'Inter con il possesso palla può metterli tanto in difficoltà. Fernan Torres è più mobile, va in profondità e Lewandowski negli ultimi 20 metri non perdona, un mezzo pallone lo butta dentro. Acerbi preferisce il secondo, con Kane ha fatto un bellissimo lavoro. Ma loro sono pericolosi ovunque. Alternanza Dimarco-Carlos Augusto? I cinque cambi sono fondamentali e fanno cambiare la partita. Se in questo momento Inzaghi mette Dimarco vuole spingere. Carlos molto più bravo e attento in difesa. Penso che ci sia spazio per tutti. Non so se la partita finirà in 90 minuti. L'importante è essere pronti. Lautaro è un esempio, se lui si butta su tutti i problemi non vedo perché non lo debbano fare gli altri. Per questo l'Inter è tornata a giocarsi partite grandi come questa. Lautaro-Thuram è una coppia che fa paura, si sposano bene. Ti massacra. Questa è la migliore stagione di Dumfries. Lui si esalta quando attacca gli spazi, è bravo in profondità", ha concluso Goran Pandev nella sua lunga e approfondita analisi.