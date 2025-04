"Sicuramente non hanno passato una bella settimana, adesso deve uscire la forza del gruppo. Questo gruppo è forte ed unito. Battuta d'arresto? Può succedere con tutte quelle partite giocate e quegli infortuni. Non è facile con gli infortuni mantenere il livello alto. Penso che l'Inter staserà farà una grande partita. Bisogna mettere da parte le tre sconfitte. Ogni giocatore sogna di giocare queste partite. L'Inter può andare in finale e vincerla. Il Barcellona che giocava contro di noi era la più forte, noi abbiamo fatto una partita incredibile a San Siro. Lì sappiamo come è andata. Lì è uscita la forza del gruppo. Non era facile lottare con tutti i loro tifosi. Contro di loro devi fare così. Loro hanno tantissima qualità, forti. veloci, negli uno contro uno. Il Barcellona di oggi concede e l'Inter deve avere pazienza e andare negli spazi. Loro giocano altissimi, lì si possono sfruttare le occasioni. Sono giovani ma sono già tanto maturi. Spero che tutti i nostri giocatori siano al 100% e facciano una grande partita. Dal Barcellona mi aspettavo questa formazione. Loro sono pericolosi, con Flick stanno facendo pressing forsennato. Gestiscono bene la palla, verticalizzano. L'Inter deve stare molto attenta. Hanno una squadra giovane, che corre tanto. Inzaghi mi è piaciuto tanto in conferenza, ha detto che non hanno paura. Anche loro devono avere paura dell'Inter. Penso che hanno parlato tanto tra di loro, hanno avuto poco tempo per preparare la partita. Spero che Simone riporti il trofeo a Milano. È tornato il Barcellona che conoscevamo. Stasera l'Inter deve fare come con il Bayern: giocare bene tecnicamente. Deve aspettare il momento giusto perché l'Inter va tanto sugli esterni. Devi fare gol. Non puoi avere 10 palle gol, loro tengono tanto la palla. Quando recuperi li devi attaccare e fare male. Ci sono due-tre cose che nei calci piazzati l'Inter sa fare bene. Ha gente con il piede buono, devi solo trovare il momento giusto per risolvere e fare gol. Adesso che non c'è tanto tempo per lavorare, stanno lavorando molto sulle palle inattive. Inzaghi sta facendo grandissime cose e può entrare nella storia dell'Inter. Gli occhi lucidi di Lautaro ci dicono che lui vuole vincere questo trofeo, che gli manca. Ha fatto cose straordinarie per questa maglia, se lo merita. Spero che Thuram stia bene, al 100%. Può fare la differenza", ha concluso Goran Pandev a ITV.