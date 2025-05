Goran Pandev non ha dubbi sul valore della prestazione messa in campo dall'Inter a Barcellona: "Partita incredibile, dispiace che non abbiamo vinto. L'Inter ha fatto una partita pazzesca, non è da tutti. L'Inter avrebbe meritato anche di più. Teneva bene il campo, ripartiva benissimo. Loro nell'uno contro uno sono forti. Il Barcellona prende tanti gol ma ne fa tantissimi. Si diverte".