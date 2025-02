Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Goran Pandev , ex attaccante, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Che bello vedere due delle mie ex squadre che lottano per lo scudetto. Chi lo vince? Sono sicuro che fino alla fine la lotta sarà aperta e spero che vinca una delle due. Anche l’Atalanta può entrare nella lotta. Dopo che è uscita dalla Champions e dopo aver visto la prestazione di Empoli, si deve per forza metterla dentro nella corsa al titolo. Gasperini ha una rosa ampia e sta recuperando tanti calciatori.

L’Inter è l’Inter e se giochi con quella maglia sai che devi vincere sempre. Hanno la squadra più forte con ricambi di qualità in tutti i ruoli. È vero che hanno avuto un piccolo calo, ma restano sempre la spada da battere. Sono abituati a vincere, sanno cosa vogliono. Inzaghi? Abbiamo giocato insieme alla Lazio e già a quei tempi era malato di calcio: conosceva tutti i calciatori, anche quelli di serie C. Pensa al calcio 24 ore su 24 e sono contento per lui per quello che sta facendo. Allenatore già quei tempi? Assolutamente sì. In campo rompeva sempre. Mi diceva “devi fare questo movimento”, “va in profondità”. Ero giovane e per me è stato di grande aiuto anche solo con le parole".