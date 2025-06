Paola Ferrari ha lanciato un messaggio in merito allo stadio di San Siro : "Per me, anche solo pensare di demolire San Siro è come dire che vogliamo demolire il Colosseo. San Siro è uno dei monumenti più belli che abbiamo. Ho visto tutti gli stadi del mondo: nessuno ti dà la visibilità e l’emozione di San Siro. Può essere ristrutturato, certo. Ha spazi sotto. Puoi fare infrastrutture nuove, ma abbatterlo è follia pura. Il business dietro agli stadi è nei terreni, non nel calcio. Nessuno stadio ti dà l’emozione di San Siro. Chi vuole abbatterlo non ha capito cosa rappresenta per Milano e per l’Italia. È come dire che rifai la Scala. È una follia. Lo dico a Sala, a Marotta , a Cardinale: guai a toccarlo. Se lo toccano, io mi barrico lì".

La corsa scudetto

"Non voglio avere preclusioni su Chivu. A parte il fatto che è molto legato all’Inter, perché ha vinto il Triplete, ma poi al Parma ha fatto molto bene. Quindi non mi sento di escludere un allenatore che ha voglia di lanciare il guanto di sfida. Detto ciò, l’esperienza di Allegri e, soprattutto, la sua voglia di tornare contano moltissimo. Anche se la vendita di Reijnders mi lascia basita. Il problema del Milan è la società, ma Allegri, secondo me, è l’uomo giusto perché probabilmente avrà chiesto le chiavi del comando. Di sicuro non si farà mettere i piedi in testa da Ibrahimovic, che per me è stata una grande delusione come dirigente. Il Napoli punterà molto sulla Champions League. Per il resto, c’è ancora tanto da vedere. È stato un anno particolare per gli allenatori. Chivu, senza offesa, non era certo la prima scelta. E neanche Tudor", ha dichiarato Paola Ferrari a Mow Magazine.