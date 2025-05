Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Spero che Simone Inzaghi resti, è un ottimo allenatore. L'Inter è rimasta un po' scottata dal campionato e da alcuni suoi episodi: ci inserisco gli ultimi minuti della partita con la Lazio, in cui avrebbe dovuto difendere a tutti i costi il vantaggio. Secondo me abbiamo buttato delle occasioni, ma ormai è andata così".

"Credo che la stagione si possa considerare comunque positiva, anche per i riscontri economici che ci sono: poi è vero che ci si ricorda di chi vince, però in questi anni l'Inter ha lottato fino in fondo ed è una cosa preziosa. Quindi il bilancio per me è comunque positivo: se poi arriva la ciliegina, sarà estremamente positivo".