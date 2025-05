Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha commentato la qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha commentato la qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League:

Come commenta la vittoria dell'Inter?

"La foto di questo match è quella di Acerbi, ma metto anche quella di Frattesi che è esploso in quella gioia e che per poco non sveniva per via della pressione che aveva in quel momento. E' l'immagine di quanto volessero quella vittoria".