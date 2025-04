“Lautaro è maturato via via nel tempo. Non che non fosse una persona matura: lo era, ma è cresciuto in maturità, da capitano e leader della squadra. Questo ruolo lo fa bene non perché lo interpreta, ma perché gli viene naturale. E’ lui in quel ruolo. Ed è un grande trascinatore. Mi auguro che sia proprio lui con questa grande determinazione e forza ad essere d’esempio ai compagni per vincere la fatica per arrivare fino in fondo. Ciò che è mancato a Bologna d’altronde è stato proprio il sacrificarsi anche nell’ultimo minuto e mezzo di gara”.