Intervistato da Repubblica, il papà dell'allenatore nerazzurro racconta come ha vissuto la semifinale di Champions Inter-Barcellona

«Il miracolo l’ha fatto Marina, mia moglie! È tutto merito suo se Simone e Filippo sono come sono». A parlare è Giancarlo Inzaghi, il padre di Simone intervistato da Repubblica. "Gli amici mi chiedono come faccio a dormire con due figli così, e io mica lo so. Mi fanno divertire da quando avevano 16 anni, e io oggi ne ho 77. Sono stato proprio un papà fortunato", racconta al quotidiano.