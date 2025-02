Parisi: “Contro l’Inter non deve mancare l’intensità. Sarà gara lunghissima”

«Sicuramente l'intensità deve essere alta, l'Inter è una squadra forte, stiamo cercando di metterli in difficoltà. Sappiamo che vogliono vincere ma non deve mancare l'intensità. Il secondo tempo sarà lunghissimo, però siamo contenti così». Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, ha parlato così alla fine del primo tempo della gara contro l'Inter.

Il risultato a San Siro è uno a uno dopo i gol di Lautaro e di Mandragora su rigore: un primo tempo intenso con i nerazzurri che hanno tentato più volte di passare in vantaggio prima della rete segnata dal capitano. Poi un pari ottenuto dai viola su rigore per un fallo di mano in area di Darmian in un contrasto con l'ex interista Gosens.