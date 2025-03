Chivu può essere il futuro del Parma?

"Ci auguriamo che possa rimanere per più di una stagione, è un allenatore giovane e ha avuto una esperienza importante del Settore Giovanile, peraltro è partito dall'Under 14 e non dai vertici del Settore Giovanile come tanti suoi colleghi quindi è una persona con umiltà, una umiltà che sta dimostrando quotidianamente".