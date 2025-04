"Difficile spiegare il secondo tempo, sopra 2-0 una squadra come la nostra non doveva farsi rimontare, stava succedendo già con l'Udinese e oggi ancora, ci lavoreremo. Una spiegazione è difficile da dare in questo momento, lavoreremo su tutto perché ora le gare che rimangono sono sempre più importanti e determinanti e ci vogliamo far trovare pronti.

Pensare di averla già vinta? Questo in Serie A non è possibile farlo e lo abbiamo visto, col Parma questo pari lo dimostra. La reazione dopo il 2-2 c'è stata, abbiamo cercato di riportare il risultato dalla nostra ma non ci siamo riusciti. Archiviamo il pari e guardiamo avanti in modo positivo per preparare la partita importantissima col Bayern, loro sono fortissimi ma andiamo là per dimostrare il nostro valore.