Quanto ha inciso il rinvio?

"È vero, abbiamo avuto questo problema, però non è una scusa, ci si deve adattare e andare avanti. Il Parma in questo momento è una squadra che sta andando forte, poi hanno un calcio semplice, buttano palla e vanno nella mischia, di agonismo, e hanno fatto questo gol. Per me se fosse finita 1-1... per come abbiamo spinto nel secondo tempo, avremmo meritato il gol. Purtroppo davanti non siamo stati decisivi, è mancato qualcosa, con qualche tiro, con qualcosa, Non posso dire che il Parma ha fatto chissà che cosa e noi no, però è una sconfitta, va accettata e si riparte".

Vlahovic-Kolo Muani male...

"La valutazione è che si poteva fare di più. Tu giochi, poi quando arriva la palla lì, negli ultimi 20-25 metri, poi devi metterla dentro. Se non si butta dentro, come abbiamo fatto oggi, poi si rischia anche di perdere. Hanno buttato quella palla lì e hanno fatto un gran gol del ragazzo che anticipa lì.... Noi ne abbiamo messi venti così e non abbiamo fatto niente. E' quello che ci manca, quella cattiveria, di andare dentro l'area, anche sui calci d'angolo, bisogna crederci, avere questo piglio di andare là e fare gol, non solo di partecipare: abbiamo tante volte solo partecipato, siamo andati per andare. Quello va lavorato, si deve crescere, si deve avere cattiveria, altrimenti non si vincono le partite. Bisogna avere la cattiveria di andare là e fare gol, di battagliare, quello che ho detto anche ai ragazzi. Non si vince con gli schemi, con i sistemi, con combinazioni, si vince con quello ma soprattutto con altre cose".

Infortunio Vlahovic, Yildiz e Conceicao...

"Nel secondo tempo è stata tutta spinta nostra, siamo passati davanti alla loro area quasi sempre, loro sono venuti due-tre volte in 45 minuti, ma non l'abbiamo messa dentro. Se non la metti dentro quando arrivi è inutile stare lì, ci è mancata la concretezza, la pericolosità dei giocatori. non solo quei tre, ma tutti. Se tu non la metti dentro puoi dtare lì 8 ore. Dusan ha avuto questo tipo di fastidio davanti ed è uscito. Chico e Kenan ci hanno provato, hanno grandi qualità, purtroppo non è bastato".

Tudor ha proseguito l'analisi in conferenza stampa:

Cambierebbe la scelta iniziale?

"Si sceglie come giocare in base alle caratteristiche. Poi se non si riesce a sfruttare quello che si ha pensato, ci si trova nel torto. Abbiamo avuto dei problemi fisici in settimana, questa formazione ci stava. Oggi non è responsabilità solo dei tre attaccanti. Non posso dire che siamo venuti qua e il Parma ci ha messo sotto. Nel secondo tempo abbiamo spinto molto e non abbiamo fatto gol. Quando non si segna sembra tutto nero, invece bisogna analizzare con lucidità".

Preoccupato dal digiuno di Vlahovic e Kolo Muani?

"Non sono preoccupato. Sono felice di allenarli, sono giocatori forti. Ci sono periodi così, ogni giocatore fa parte di un gruppo. Non mi piace parlare di singoli, si fanno analisi ma non son mai preoccupato, sempre sul pezzo. Questo deve fare un allenatore, devo tirare fuori il meglio dai giocatori, aiutandoli. Noi vogliamo che gli attaccanti segnino, ma un momento così va accettato".

La classifica ora la preoccupa?

"No, anzi la trovo stimolante. Per creare la mentalità della squadra, fare prestazioni con lo stesso piglio per novanta minuti ci vuole più tempo".

In che cosa la Juventus deve ancora migliorare?

"Sicuramente sul piano mentale. Siamo una squadra che sente il peso mentale, lo noti negli spogliatoi. Possiamo crescere in cattiveria, avere più italianismo nel giocare, battagliare, non concedere nulla agli altri. Se tu non subisci gol non sbagli".