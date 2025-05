Parma, Chivu: “Ci siamo presi la salvezza con coraggio e determinazione”

Il commento su DAZN dell'ex difensore dell'Inter che ha preso la squadra gialloblù in corsa ed è riuscito a salvarla

«Siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi, perché con coraggio ci siamo andati a prendere la permanenza in Serie A e a prenderci quello che era il nostro obiettivo, nonostante fossimo in svantaggio di due gol e non eravamo messi bene rispetto alla classifica. Siamo venuti qua a fare la partita, a provare a vincere e con determinazione e coraggio ce l'abbiamo fatto».