"Inzaghi vive sempre così la partita, i giocatori riconoscono alcuni input. A volte diventa frenetica l'Inter, l'ho vista più lunga anche contro il Genoa, ha concesso spazi al Genoa e in quegli spazi il Napoli può far male. Se torna Thuram, poi è un altro punto di forza per l'Inter. Vice Calhanoglu? Asllani a volte criticato ma l'Inter questo è in corsa per tutti gli obiettivi, mettere uno di troppo peso magari fa fatica ad accettare di far la riserva di Calhanoglu"