“C’era da aspettarselo. Il mio amico ed ex assistito Mauro Tassotti ha detto che non sono chiarissime le funzioni di Ibra. Ecco, non si capisce bene cosa stia facendo. Doveva comandare, fare e disfare. E invece il Milan è in difficoltà. Credo che i problemi siano nati con l’allontanamento di Maldini, un mito e un dirigente di altissimo livello”.