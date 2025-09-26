FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pasqualin: “Scudetto? Napoli davanti a tutti. E sul futuro di Vlahovic vi dico che…”

news

Pasqualin: “Scudetto? Napoli davanti a tutti. E sul futuro di Vlahovic vi dico che…”

Pasqualin: “Scudetto? Napoli davanti a tutti. E sul futuro di Vlahovic vi dico che…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin, noto agente, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto al futuro di Dusan Vlahovic
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin, noto agente, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto al futuro di Dusan Vlahovic, accostato anche all'Inter:

Pasqualin: “Scudetto? Napoli davanti a tutti. E sul futuro di Vlahovic vi dico che…”- immagine 2
Getty Images

Scudetto: su chi punta?

—  

“Ho visto personalmente il Milan a Udine e mi ha impressionato. Credo che abbia un centrocampo imbattibile con Modric, Rabiot e Fofana. I rossoneri daranno fastidio. Ma il Napoli resta davanti a tutti” .

Pasqualin: “Scudetto? Napoli davanti a tutti. E sul futuro di Vlahovic vi dico che…”- immagine 3
Getty Images

Dove andrà Vlahovic?

—  

“Intanto è molto probabile che andrà a scadenza. Sul piano tecnico la Juve farà fatica a darlo via. Credo siano destinati a separarsi a parametro zero”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Il figlio di Prisco: “Berlusconi voleva l’Inter, Fraizzoli gli rispose così....
Auriemma: “Il Napoli è la squadra più forte del campionato, sarà difficile da battere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA