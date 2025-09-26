Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin, noto agente, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto al futuro di Dusan Vlahovic, accostato anche all'Inter:
Pasqualin: “Scudetto? Napoli davanti a tutti. E sul futuro di Vlahovic vi dico che…”
Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin, noto agente, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto al futuro di Dusan Vlahovic
Scudetto: su chi punta?—
“Ho visto personalmente il Milan a Udine e mi ha impressionato. Credo che abbia un centrocampo imbattibile con Modric, Rabiot e Fofana. I rossoneri daranno fastidio. Ma il Napoli resta davanti a tutti” .
Dove andrà Vlahovic?—
“Intanto è molto probabile che andrà a scadenza. Sul piano tecnico la Juve farà fatica a darlo via. Credo siano destinati a separarsi a parametro zero”.
(Fonte: TMW)
