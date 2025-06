Javier Pastore, ex fantasista argentino, nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato anche della finale di Champions League che lo ha visto portare la coppa in campo insieme a Javier Zanetti: "Non mi aspettavo una finale chiusa con una vittoria del PSG tanto netta. Devo dire che è stata una partita strana, l'Inter ha preso subito gol e da quel momento il PSG ha giocato a modo suo e i nerazzurri non hanno proprio avuto la forza per ribaltare tutto. Per la facilità con cui il Psg ha vinto quasi non sembrava una finale".