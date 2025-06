Inzaghi? Sono scelte personali, credo che abbia fatto molto bene con l'Inter: ha lottato per i campionato, ha giocato due finali di Champions. Diciamo hanno fatto un anno negativo, però sono arrivati in fondo in Coppa Italia, hanno perso lo scudetto all'ultima giornata e sono arrivati in finale di Champions. Se questo è fare una stagione negativa, io da calciatore avrei voluto farne 100 così. Stagione strana, nessuno si aspettava di vedere quella partita. Penso che l'Inter ha preso subito gol e il Psg ha cominciato a giocare nel suo modo, tenendo palla e creando situazioni pericolose. Col secondo e terzo gol poi è finita. Parigi ha vinto tutto perché ha avuto un portiere incredibile.