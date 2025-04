Federico Pastorello, agente - tra gli altri - di Stefan de Vrij e di Francesco Acerbi , è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Acerbi è sempre stato un uomo che ha fatto vedere grandi cose in campo ma è molto discreto e silenzioso fuori. È una persona che ama stare in famiglia e con gli amici, non è uno che si fa vedere tanto. I suoi due anni all'Inter sono da incorniciare: il suo arrivo in nerazzurro era stato un po' forzato da Simone Inzaghi, ne conosceva benissimo le qualità dentro e fuori dal campo, cercava un giocatore in quel ruolo preciso e non c'erano molte alternative. La trattativa non fu facilissima, trattare con la Lazio è sempre complicato e l'età di Francesco non aiutava l'accordo con la Lazio, ma la ferma volontà di Inzaghi ha prevalso e tutti hanno avallato l'operazione. Sono quei colpi che si ricorderanno a lungo nel tempo, ha avuto un rendimento straordinario all'Inter da quando è arrivato".

"Le italiane in coppa? L'Inter è dove doveva essere, in Italia sta facendo vedere il miglior calcio insieme al Napoli. In Europa un grosso rammarico è proprio quello della Lazio, aveva un avversario alla portata, ma la gara d'andata ha compromesso pesantemente. Ieri ha giocato molto bene, peccato essere usciti ai rigori e in quel modo, si poteva far meglio. Peccato anche per il ranking e per il calcio italiano, è un'eliminazione che fa male, eravamo riusciti a ottenere i 5 posti in Champions League, per fortuna c'è sempre la Fiorentina che in Conference. L'Inter sta facendo una cavalcata pazzesca: mercoledì ero allo stadio, emozioni incredibili da italiano".