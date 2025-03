Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l'agente del portiere del Venezia Radu, Federico Pastorello, ha fatto il punto sul momento del suo assistito: “A Venezia sta mettendo in mostra le sue qualità. L’episodio di Bologna deve far parte del passato. Ora ha le possibilità per diventare un grande portiere”.

"Sono stati tre anni difficili. Ha vissuto un momento particolare. Quel periodo è alle spalle. Sono convinto che tra qualche anno giocherà titolare in Champions League. Ma senza escludere un futuro in Italia. Ha tutte le possibilità per diventare un grande portiere. Una situazione di quel tipo può metterti in difficoltà. Si è preso le responsabilità. Ma credo che al tempo avesse anche un approccio diverso rispetto a oggi. Ho preso questo impegno seriamente. Ha capito dove ha sbagliato. È intelligente, sa di poter cambiare le cose”.