Benjamin Pavard ha condiviso a sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Monaco: "Sono molto contento. La partita è stata ben preparata. L'Inter ha dimostrato di saperla giocare contro una squadra di qualità. Mi sento bene, sto ritrovando il rimo partita. Derby? Partita molto sentita da parte di tutti. Dobbiamo riposare per dare il tutto per tutto per vincere una partita molto importante", ha concluso Pavard a Inter TV.